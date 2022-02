Fantastique Liverpool, fantastique Matip qui marque dans une écrasante victoire contre Leeds

C’est Mohamed Salah qui va ouvrir le score, avant que le Camerounais Joel Matip, sur quelques enjambées, puis un « give-and-go » avec Mohamed Salah, inscrit un véritable but d’attaquant. Ayant senti le coup puisque les défenseurs réculaient lors de son avancée, il s’est faufilé pour inscrire ainsi son premier but de l’année en Premier League.

Mohamed Salah et Sadio Mané ont inscrit un doublé chacun, tandis que Joel Matip et Virgil van Dijk ont également marqué.

Avec le but de Matip, c’est 17 buteurs différents que compte Liverpool cette saison, égalant ainsi le record du club pour la troisième fois sous la direction de Klopp. Les prétendants au titre ont également inscrit 106 buts toutes compétitions confondues cette année. Ce qu’ils ont fait lors de ce match en retard est clairement une déclaration d’intention pour la course au titre et une préparation idéale pour la finale de la Carabao Cup contre Chelsea,ce dimanche.

« Nous partons de l’avant mais nous ne poursuivons pas City, répond Klopp aux média. Nous essayons simplement de gagner tous nos matchs ». « Nous avons une finale de coupe ce week-end et City joue, je ne sais pas contre qui [Everton], mais ils vont probablement gagner ce match et ensuite il y aura à nouveau six points. Nous n’avons pas besoin de compter ces choses, nous devons juste gagner nos matchs. C’est une période intéressante de la saison qui s’annonce. Tant de choses peuvent se produire. Nous devons juste rester concentrés et faire tout ce que nous pouvons ».

Liverpool avait décidemment faim de victoire dès le début de la rencontre comme le démontrent les déploiements de Fabinho et Curtis Jones qui ont donné le ton se lançant dans des tacles tandis que Luis Diaz balayait le côté gauche. La vulnérabilité défensive de Leeds était également évidente. Et ce n’est pas surprenant, compte tenu de la liste des blessures qui a obligé Marcelo Bielsa à déployer Luke Ayling comme défenseur central de fortune et à faire passer Stuart Dallas au poste d’arrière droit, mais sa volonté d’attaquer était une invitation ouverte à Salah, Mané et compagnie. Leeds a encaissé 54 buts en Premier League la saison dernière. Il en est à 56 en 25 matchs de championnat cette saison.

« Bien sûr, je me remets en question », a déclaré Bielsa. « Vous vous demandez pourquoi les choses qui nous arrivent continuent de se produire, mais je ne pense pas qu’un changement de style va changer ce qui nous arrive. »

Il a besoin d’une solution rapidement. Son équipe poreuse s’enfonce dans les difficultés.