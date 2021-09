Europa Conference League : la remontada de Zambo Anguissa et Napoli

Mal embarqués en Angleterre dans leur premier match de groupe contre Leiceister, Zambo Anguissa et ses coéquipiers n’ont lâché aucun centimètre carré de terrain et ont forcé leur remontée pour arracher le point du match nul en territoire adverse. L’international camerounais a été titularisé d’entrée, comme depuis son arrivée dans ce club du Calcio. Il a assuré et à participer à contenir le milieu de terrain vibrant et puissant de Leicester.