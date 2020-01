Espagne : Villarreal et Zambo-Anguissa prennent le dessus sur Real Sociedad

L’entraîneur jaune, Javi Calleja,a parié sur l’alignement qui a donné de bons résultats lors des victoires contre Sevilla FC (1-2) et Getafe CF (1-0). L’équipe était donc aligné en 4-4-2 avec une ligne défensive formée par Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres et Quintillà. Au milieu de terrain, Manu Trigueros a de nouveau dirigé le jeu, soutenu par la puissance d’Iborra et accompagné de la polyvalence d’Anguissa et la qualité de Moi Gómez. Sur le front de l’attaque, Gerard Moreno et Chukwueze qui ont préféré. Dans les buts, l’international espagnol Sergio Asenjo a tenu son poste.

L’équipe adverse est mieux entrée dans le jeu. Ils ont pris possession de la balle et ont tenté de mettre en difficulté la défense des jaunes. Mais Villarreal ne va pas longtemps se laisser imposer et dès la 10e minute, ils vont surprendre les locaux par quelques transitions rapides qui vont laisser des traces.

A la 12e minute, Real Sociedad a eu la première occasion franche du match. Sergio Asenjo a pris le dessus et a repoussé une puissante frappe de Portu à l’entrée de la surface de réparation. Dix minutes plus tard, l’équipe d’Imanol Alguacil va marquer suite à une action collective.

Après le but, les jaunes vont se mettre dans l’urgence et vont récupérer la possession de balle sans réussir à se créer d’occasions franches de but.

La deuxième mi-temps a débuté de la meilleure façon pour l’équipe de Javi Calleja. A la 54e minute, Manu Trigueros a offert une excellente passe dans l’espace à Samu Chukwueze, qui après une belle course a été clairement fauché dans la surface de réparation par Zubeldia. Pénalty.

Manu Trigueros va tromper Remiro pour l’égalisation. Le score étant de 1-1, Villarreal a introduit deux changements tactiques qui vont changer le cours du jeu en introduisant Cazorla et Alberto Moreno dans le jeu.

Le numéro ’8’ de Villarreal, qui venait d’entrer sur le terrain, a mis la magie dans le Reale Arena. A la 75e minute, Cazorla a suivi un centre qui vient de la droite, le contrôle avant de l’enfiler à la gauche du gardien. Après visionnement du VAR, le but est validé. 1-2 pour Villarreal.

Dans la dernière ligne droite de l’affrontement, la Real Sociedad a testé la fiabilité défensive du Villarreal CF, qui a stoïquement supporté les attaques qui n’en finissaient plus de l’équipe locale.

Trois bons points se sont ajoutés à la fiche de Villarreal et place le club dans une bonne situation pour les places européennes.