Lorsque le défenseur camerounais entre en jeu à la 74e minute, son club est en avance par un but. Il fallait s’assurer d’une bonne réactivité défensive pour empocher les trois points de la victoire. Et comme depuis plusieurs matchs, Getafe réussit très bien à clôturer ses matchs, il ajoutera un dernier but d’assurance à la 82e minute.

Une autre victoire convaincante pour Getafe qui est désormais au quatrième rang de la Liga.