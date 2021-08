Elim. Mondial 2022 : Choupo-Moting incertain ?

Les nouvelles ne sont pas bonne du côté de la Bavière. Eric Maxim Choupo-Moting ne s’est pas entraîné avec son club depuis deux jours. L’attaquant international camerounais souffre de douleurs au dos, a indiqué Bild. L’ancien joueur de Mayence et du Paris Saint-Germain est incertain pour l’ouverture de la saison ce vendredi à Gladbach. Il pourrait en effet être indisponible encore quelques jours. Suffisant pour faire planer le doute sur sa présence au prochain regroupement des Lions Indomptables.

Le joueur de 31 ans fait en effet partie des 32 joueurs présélectionnés en équipe nationale, en vue des deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022. Le Cameroun affronte le Malawi et la Côte d’Ivoire début septembre. Le premier match devrait se jouer à Yaoundé, et le second à Abidjan.