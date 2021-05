Djibouti : Song et Nounkeu vers le doublé

Alexandre Song, Dany Nounkeu et AS Solar 7 s’avancent confortablement vers un doublé championnat – Coupe de Djibouti. Vainqueurs de la Premier League nationale il y a quelques semaines, il ne leur reste plus que la finale de la Coupe pour terminer la saison avec brio. Les deux internationaux camerounais et leur club ont obtenu leur ticket pour cette ultime rencontre en battant facilement le club de la Garde Présidentielle (3-0). Tous deux titulaires, Song et Nounkeu ont fait preuve d’une belle maîtrise, à l’image de leurs partenaires.