David Ngog prend sa retraite

Il a pris la décision d’arrêter sa carrière et c’est son actuel club qui a publié la nouvelle : « David N’Gog a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel et par conséquent quitte l’équipe du Vilnius Zalgiris », annonce le club du championnat d’élite de Lithuanie dans un communiqué.

Entre 2006 et 2008, N’Gog a évolué au Paris Saint-Germain. Il y a inscrit 3 buts en 24 matches avant de rejoindre Liverpool à l’été 2008, contre un million d’euros. En trois saisons, il a bien fait et a inscrit 19 buts en 94 matches. À la recherce de plus de temps de jeu, il va être transféré au Bolton Wanderers, pour 4,5 millions d’euros en 2011. Puis ce fut Bolton où il restera trois saisons et inscrira 16 buts en 91 apparitions.

Puis, ce sera une succession de club dont Swansea, Stade de Reims, Panionios (Grèce), Ross County (Ecosse) et Honved (Hongrie).

En février dernier, il s’est engagé en Lituanie au Vilnius Zalgiris, peu avant l’interruption due à la pandémie du CoronaVirus. Et c’Est de là qu’il a officialisé sa retraite sportive.

Formé aux Lilas et au FC Franconville avant de rejoindre le PSG, David N’Gog a donc décidé, à 31 ans, et après avoir disputé 340 matches en pro (74 buts) de ranger définitivement les crampons au vestiaire.