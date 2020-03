Coupe de France : Paris Saint-Germain, sans Choupo, étrille Lyon, avec Toko Ekambi

Mais c’est à la 12e minute que Martin Terrier a donné l’avantage aux Lyonnais sur un super centre de Karl Toko-Ekambi (1-0). La joie a été de courte durée pour les locaux puisque c’est seulement deux minutes plus tard que les Franciliens ont égalisé grâce à une déviation de la tête de Layvin Kurzawa sur corner pour Kylian Mbappé qui s’est retrouvé seul face au but vide. Par la suite, le jeu s’est quelque peu calmé, laissant le temps aux deux équipes de reprendre leur souffle avant d’offrir encore quelques occasions chaudes de part et d’autre avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lyonnais se sont vite montrés plus entreprenants et plus dangereux avec le ballon. Mais une main de Fernando Marçal dans la surface va venir couper leur élan. Penalty et deuxième carton jaune pour le défenseur brésilien. Neymar transforme le penalty après une course interminable. Réduit à dix et jouant leur 3e match en sept jours, Anthony Lopes et ses coéquipiers n’ont pas réussi à réagir ensuite. Laissant des espaces dans leur dos, ils ont même encaissé trois buts supplémentaires. Une défaite qui stoppe la bonne dynamique lyonnaise mais qui reste malgré tout encourageante puisqu’à 11 contre 11, les pensionnaires du Groupama Stadium ont beaucoup montré, dominant sur de longues phases, leur adversaire du soir.