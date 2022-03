Coupe de France : Castelletto et Nantes en finale

Le FC Nantes de Jean-Charles Castelletto rejoint l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Le défenseur camerounais et ses coéquipiers ont décroché leur ticket mercredi soir, en venant à bout l’AS Monaco d’Aurélien Tchouameni (2-2, 4-2 tab). Un match durant lequel chacune des deux équipes a eu son moment de gloire.

L’ASM est le premier à se mettre en évidence avec l’ouverture du score de Maripan qui profitait d’une erreur de marquage pour s’offrir un but de la tête sur un coup franc (0-1, 12e) ! Le défenseur chilien allait être beaucoup moins heureux une dizaine de minutes plus tard. Alors que Monaco était bien lancé dans son match, Maripan était coupable d’une perte de balle fatale au milieu de terrain. Sur le contre qui suit, Nantes égalise grâce à un but… contre son camp de Sidibé qui pensait enrailler l’action adverse sur un tacle Simon (1-1, 21e).

Le match retombait ensuite jusqu’à la 74e minute. Le moment choisi par les deux équipes pour emballer à nouveau cette rencontre : d’abord avec un but de Moutoussamy qui donnait l’avantage aux Canaris (2-1, 74e) ; puis avec l’égalisation dans la foulée de Boadu (2-2, 76e). Si Castelletto est fautif sur ce but malgré plusieurs ballons dégagés dans sa surface, il peut remercier Kolo, Merlin, Moutoussamy, Simon d’avoir marqué leurs penalties, et Remy Descamps pour son superbe arrêt sur le tir de Ben Yedder.