Choupo-Moting : Pourquoi j’ai refusé l’offre du PSG

Il est l’un des rares camerounais à avoir livré une finale de la UEFA Champions League. C’était en juillet dernier au Portugal alors que son club, Paris Saint-Germain, était opposé au Bayern Munich. Malgré la défaite, Choupo-Moting a fait bonne impression tout au long de cette mini-compétition dénommée Final 8. C’est son entrée au jeu en toute fin de match qui déclenche la révolte dans une équipe qui était très proche de se faire éliminer par le club italien de Atalanta. Une de ses chevauchée amène le but égalisateur, et dans la foulée, c’est lui qui inscrit le but de la victoire. Mais son sort était scellé bien avant ce tournoi et n’eut été des circonstances, il n’aurait jamais figuré dans les feuilles de match de ce Final 8.