Choupo-Moting : « Être à notre meilleur niveau »

Eric, après plusieurs semaines de reprise, quel sentiment prédomine ?

« C’est un sentiment formidable. Personnellement, je n’avais jamais passé autant de temps sans jouer au football. Trois mois et demi, c’est très long, et ça l’a été pour le monde entier... Je suis très heureux d’être de retour sur les terrains, à l’entraînement et en match. Retrouver le reste du groupe a été un vrai bonheur, nous étions vraiment très heureux de nous retrouver enfin. »

Tu as marqué deux superbes buts lors du match face à Waasland-Beveren...

« C’était notre premier match depuis quatre mois au Parc de Princes, avec des supporters. C’était un sentiment formidable de pouvoir les retrouver, même en petit nombre. Et je marque, deux fois, et deux beaux buts. Marquer est toujours bon pour un attaquant, j’ai revu le premier plusieurs fois, et je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe lors de cette rencontre. »

Le premier match en compétition officiel se profile, et c’est une finale...

« Remporter cette Coupe de France est un vrai objectif. Nous ne l’avons pas gagné la saison dernière, comme la Coupe de la Ligue. Cette saison, il nous faut les deux. Et nous donnerons tout pour soulever les trophées. Nous voulons tous jouer ces finales, et les gagner. Ce sont les trophées qui me manquent ici. »

À quel genre de match peut-on s’attendre pour cette finale face à l’ASSE ?

« Ils seront ultra motivés, ils seront à 150%. Mais nous donnerons tout aussi bien évidemment. Ils savent que ce sera très difficile contre nous. Ils devront être à leur meilleur niveau pour nous battre, parce que nous serons au nôtre. Mais vous le savez, dans le football, tout est possible. Nous devons prendre ce match très au sérieux, parce que c’est une très bonne équipe. Ils ne sont pas en finale par hasard, une finale de coupe se mérite, et c’est le cas. Ils ont vécu une saison en dents de scie en championnat, et ils voudront tout donner sur ce match. »