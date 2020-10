Choupo-Moting : des débuts réussis avec le Bayern Munich

Tout comme Lewandowski, il crée des espaces pour ses coéquipiers en déplaçant les défenseurs et passer raidement le ballon à l’attaquant le plus proche. Le troisième but du Bayern témoigne de la superbe maîtrise du ballon et de la compétence de Choupo dans la finition.

Il remporte donc pour cette première le titre de joueur du match (MOTM - Man Of The Match) pour ces 32e de finale de Coupe d’Allemagne face à Düren en inscrivant un doublé et obtenu le penalty transformé par Thomas Müller (3-0).