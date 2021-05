Chine : Stéphane Mbia et Bassogog décisifs

Dans cette affiche à l’accent camerounais, les regards étaient tournés vers Stéphane Mbia, le nouveau capitaine du FC Wuhan, et Christian Bassogog, la nouvelle recrue du Shanghai Shenhua. Si le second était sur le banc au coup d’envoi, le premier était titulaire et a même ouvert le score pour les locaux après seulement 5 minutes de jeu (1-0). La motivation était donc là. Bien en place, présents dans les duels, Mbia (34 ans) et les siens prenaient le jeu à leur compte. Mais leur excès d’engagement physique a fini par être bénéfique pour leurs adversaires qui profitent d’un penalty pour égaliser (1-1, 33e).

Les visiteurs se montraient plus entreprenants dès l’entame de la deuxième période. Très vite, Peng Xinli permet au Shanghai Shenhua de mener pour la première fois dans le match (1-2, 59e). Juste à temps, avant l’entrée en jeu de Christian Bassogog (61e). Lancé dans le couloir gauche, l’attaquant camerounais montait un cran plus haut et faisait planer le doute aux abords de la surface adverse. Même pas besoin d’attendre trop longtemps pour s’illustrer : une balle envoyée par Mierzejewski et voilà Christian Bassogog qui ouvre son compteur (1-3, 79e). Avant de céder sa place (86e).