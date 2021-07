Chine : Christian Bassogog de nouveau passeur

Le compteur de Christian Bassogog bloque à 2 buts depuis la troisième journée de Super League chinoise. Mais en matière de passes décisives, les statistiques de l’attaquant international camerounais de Shanghai Shenhua sont plus reluisantes. Le joueur de 25 ans a en effet délivré sa troisième passe de but jeudi, sur le terrain de Tianjin Jinmen Tiger. Généreux dans l’effort, le Lion indomptable a notamment permis à Shin-Wook Kim de marquer son premier but de la saison, à l’occasion de cette septième journée de Super League de Chine (9e). Christian Bassogog et son club occupent la deuxième place au classement. Un point les sépare du leader Shanghai Port (15 points).

#SuperligaChina 🇨🇳

Jornada 7 Changchun Yatai 2 - 0 Beijing Guoan

Tianjin Tigers 1 - 3 Shanghai Shenhua

Shanghái Port 1 - 0 Hebei China Fortune

Dalian Pro 1 - 1 Wuhan Zall — RdF (@FutbolResultad0) July 22, 2021