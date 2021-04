Bundesliga : le sacre de Choupo-Moting et le Bayern retardé

Eric-Maxim Choupo-Moting et le Bayern Munich auraient pu (dû) fêter leur 31e titre de champion d’Allemagne (le 9e titre consécutif) ce soir sur la pelouse de Mayence. Seulement, il leur fallait une victoire qu’ils n’ont pas eu, face aux coéquipiers de Pierre Kunde Malong, absent de la feuille de match pour la troisième fois d’affilée. Les Bavarois sont tombés (2-1), après avoir été menés 2-0 dans un duel âprement disputé. Et ce n’est pas Choupo-Moting qui a inscrit l’unique but du leader de Bundesliga cette fois. Mais la star Robert Lewandowski, de retour après près d’un mois à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou.

Rentré en jeu en seconde période comme son coéquipier camerounais, le buteur polonais s’est illustré en fin de match (2-1, 90e+4). Malgré la défaite, le Bayern Munich (71 points) compte une bonne longueur d’avance sur son dauphin Leipzig (61 points, -1 match). Le club peut toujours être sacré le 8 mai prochain, lors de la réception du Borussia Monchengladbach.