Bundesliga : et de 2 pour Choupo-Moting

Une victoire et un festival de buts. Le Bayern Munich a marché sur Bochum (7-0) ce samedi, à l’occasion de la cinquième journée de Bundesliga. Un précieux succès qui permet au champion d’Allemagne en titre de s’adjuger le fauteuil de leader au classement pour la première fois cette saison.

Leroy Sané (17e), Joshua Kimmich (27e) et Serge Gnabry (32e) ont donné au Bayern une confortable avance de trois buts avant que Vasilios Lampropoulos n’apporte sa contribution en marquant contre son camp (43e) avant la pause. De retour des vestiaires, les visiteurs tentaient de lever la tête, mais Lewandowski enfonçait davantage le clou (61e). Le Polonais a désormais marqué au cours de 13 matches consécutifs à domicile en Bundesliga, un nouveau record. Kimmich porte ensuite le score à 6-0 (65e), peu avant l’entrée en jeu d’Eric-Maxim Choupo-Moting (69e). Et dix minutes plus tard, l’attaquant camerounais participait lui-aussi au festival en inscrivant son deuxième but consécutif en Bundesliga, le sixième, toutes compétitions confondues.