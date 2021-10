Bundesliga : Choupo-Moting décisif, le Bayern déroule

Sous le regard d’un Choupo-Moting laissé sur le banc de touche au coup d’envoi, le Bayern mettait d’entrée une forte pression. Serge Gnabry trouvait rapidement le chemin des filets (8e). Mais son but est refusé suite à une faute bavaroise. La prochaine tentative de l’ancien d’Arsenal quelques minutes plus tard est la bonne (1-0, 16e). Le Bayern Munich presse et Robert Lewandowski d’une belle frappe inscrivait son 10e but de la saison (2-0, 30e).

En démonstration, le Bayern Munich continuait d’aller de l’avant et Robert Lewandowski (44e), Jamal Musiala (52e) et Marcel Sabitzer (53e) multipliaient les occasions. Hoffenheim avait du mal à porter le danger et le jeune français Georginio Rutter se procurait l’une des rares occasions des visiteurs (72e). Dans les dernières minutes, Eric Maxim Choupo-Moting, rentré en jeu à la 65e signait son 3e but de la saison en Bundesliga, son 8e, toutes compétitions confondues (3-0, 82e). Kingsley Coman marquait finalement le quatrième but du Rekordmeister (4-0, 87e). Le Bayern Munich s’impose 4-0 et garde la tête.