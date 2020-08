Bon départ pour Franklin Wadja et Lorient

À 25 ans, Franklin Wadja a joué ses premières minutes dans une équipe de première division. C’était ce dimanche lors de la rencontre de première journée de Ligue 1 de France qui opposait son club, Lorient, à Strasbourg à domicile. À la 71e minute, il fut appelé à remplacer Lemoine dans l’entrejeu. Le FC Lorient était déjà en avance, 2-1. Son entrée a donné un peu plus d’envergure au milieu de terrain et stabilisé l’équipe qui commençait à subir le poids de la rencontre. Le FC Lorient ira inscrire un troisième but vers la fin du temps supplementaire pour remporter son premier match à son retour en Ligue 1.