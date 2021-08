Bolivie : le Camerounais Marc Enoumba naturalisé et convoqué en sélection

La Fédération bolivienne de football (FBF) a publié lundi dernier un communiqué informant de la décision du staff technique de la sélection nationale de convoquer Enoumba en vue des trois confrontations de septembre comptant pour les éliminatoires sud-américaines en vue de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Camerounais est arrivé en Bolivie en 2016 et a joué dans des équipes de ligue inférieure jusqu’en 2018, année où il a signé pour Always Ready, club avec lequel il a été promu cette année-là dans la division professionnelle bolivienne.

Enoumba a achevé les procédures de naturalisation en juillet dernier, un événement qu’il a partagé sur Instagram dans un message dans lequel il a assuré que cela lui a permis de « continuer à se battre et à donner le meilleur de lui-même » pour la Bolivie...

La sélection nationale a débuté sa préparation avec une douzaine des 26 joueurs appelés par Farías qui ont rejoint le camp d’entraînement il y a une semaine à La Paz.

La Bolivie recevra la Colombie dans les hauteurs, à plus de 3 600 mètres d’altitude, à La Paz le 2 septembre pour le match comptant pour la neuvième journée des tours de qualification et devra se rendre en Uruguay trois jours plus tard pour la sixième journée, reportée en mars en raison de la pandémie du Covid-19...

Le troisième rival de la sélection sera l’équipe nationale d’Argentine de Leo Messi, Angel Di Maria, etc... qu’ils affronteront à Buenos Aires le 9 septembre pour le compte de la dixième journée.

La Bolivie occupe la huitième place au classement des éliminatoires sud-américains avec cinq points.