Belgique : un calvaire sans fin pour Fabrice Ondoa

Pendant ses deux premières années dans le club belge du KV Oostende, il fut mis en concurrence avec William Dutoit. Mais cet été, après que Dutoit ait quitté le club, le KV Ostende a recruté un nouveau gardien de but le 15 juillet dernier. Guillaume Hubert a signé pour un contrat de trois ans. L’ex sociétaire du Cercle Bruges devenait ainsi le concurrent de Joseph Fabrice Ondoa Ebogo pour garder les buts du club belge.

Mais au vue de ses années d’expérience et de sa qualité, il devenait de facto le numéro 1. Ce qui relégue, une nouvelle fois, le Camerounais sur le banc. Lui qui n’avait pas pu s’imposer face à William Dutoit.

Arrivé au KV Ostende en juin 2018, Joseph Fabrice Ondoa Ebogo a signé un contrat de quatre ans. En deux ans passées dans le club belge, il n’a pas vraiment réussi à s’imposer comme titulaire. Le départ de William Dutoit semblait lui offrir une perspective mais le nouvel recrutement à son poste prouve bien que son équipe souhaite plus de garanties. La question qu’on peut se poser est de savoir s’il a suffisamment appris des erreurs commises depuis qu’il a intégré cet effectif ?

« Fabrice Ondoa n’était pas très impliqué pour être gardien titulaire car il était sûr de jouer. Son comportement n’était pas assez professionnel. Il pensait que le fait que je sois directeur sportif d’Ostende lui garantirait une place de titulaire », avait récemment confié Hugo Broos, l’ancien coach des Lions indomptables, au site kick445.com.

C’est d’ailleurs le technicien belge qui l’avait titularisé dans les buts des Lions indomptables lors de la fabuleuse aventure de la CAN 2017, qui avait conduit au cinquième sacre du Cameroun. Une seconde chance s’offre en tout cas à lui. « Je pense qu’il sait maintenant ce qu’il doit faire... J’essaierai de le voir et de discuter avec lui pour lui donner la confiance car c’est un très bon gardien de but », promet Hugo Broos.