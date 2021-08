Belgique : Ngadeu pousse La Gantoise à la victoire

Après un début de championnat compliqué (un nul et deux défaites), Michaël Ngadeu et La Gantoise avaient à cœur de décrocher un premier succès dimanche à domicile. Même si l’adversaire avait lui-aussi des raisons de réagir après deux revers contre Seraing (0-1) et le KAS Eupen (1-3).

Les Gantois, qualifiés en semaine pour le barrage de la Conference League à la faveur d’une victoire chez le club letton de RFS (0-1), ne prennent que très timidement l’initiative dans ce match. Il faut attendre la 27e minute pour voir Michael Ngadeu mettre son équipe sur le bon chemin. Laissé seul au second poteau sur un corner brossé de Vadis Odjidja, le défenseur camerounais expédie le ballon dans les filets de Gaetan Coucke (28e).

Les Gantois manquent ensuite de faire le break à plusieurs reprises. Finalement, Fortuna parvient à le faire dans les ultimes secondes du temps additionnel de la deuxième période (90e+2, 2-0). Un résultat qui permet à La Gantoise de se hisser au 12e rang du classement.