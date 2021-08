Belgique : Marius Noubissi buteur, Ngadeu désillusionné

La Gantoise et Beerschot ont partagé les points dimanche, lors de la deuxième journée de la saison en Belgique. Pourtant, Michaël Ngadeu et ses coéquipiers avaient bien entamé la partie. Les Gantois ont en effet ouvert le score grâce à un Castro-Montes bien servi par Hjulsager dès la 20e minute de jeu (1-0). Les hommes de Vanhaezebrouck manquaient de doubler la mise cinq minutes plus tard ; le coup de tête de Tissoudali s’écrasait sur le poteau. Mais l’ex pensionnaire de Beerschot va punir ses anciens coéquipiers dès l’entame de la deuxième période, en inscrivant le but du 2-0 pour les Buffalos (47e).

Sur le banc de touche au départ de la rencontre, l’entrée en jeu de Marius Noubissi (70e) a été un facteur clé pour les visiteurs. Trois minutes seulement après les premiers ballons du Camerounais, la défense de La Gantoise est en panique. Beerschot parvient à réduire le score sur un très bel envoi de Sanyang (2-1, 73e). Quatre minutes. C’est le temps qui a ensuite fallu à Marius Noubissi pour égaliser (77e, 2-2). Un score de parité qui offre à chacun des deux clubs, son premier point de la saison après deux journées.