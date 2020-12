Belgique : Fabrice Ondoa est mis à la porte

Le gardien international camerounais, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec les Lions Indomptables en 2017, a perdu son contrat avec le KV Oostende, club de l’élite de Belgique. Pour une fête organisée alors que l’interdiction de rassemblement mis en place dans l’ensemble de la Belgique était en vigueur pour réduire les contaminations au COVID-19, la sanction du club a été la plus sévère possible. S’il est vrai que l’événement a eu lieu, on peut aussi dire que le club en a profité pour se débarrasser d’un joueur dont le recrutement n’avait jamais été accepté.