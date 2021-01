Belgique : Didier Lamkel Ze et Antwerp, c’est la guerre ouverte

Mis de côté depuis plusieurs mois, le Camerounais Didier Lamkel Ze veut quitter le club Belge. Il a été écarté par les dirigeants du club selon eux à cause des comportements inappropriés. Et depuis Octobre, il s’entraîne avec les jeunes du club. Et pourtant, il est le meilleur attaquant de l’équipe. Son talent est reconnu ailleurs. Son ancien entraîneur et actuel dirigeant technique de Panathinaïkos, Panathinaïkos, aimerait le retrouver. Le club grec a ainsi formulé une offre de transfert à Antwerp et s’est mis d’accord avec le joueur sur les conditions salariales.