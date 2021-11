Bayern Munich : vers une réduction du salaire de Choupo-Moting ?

Quatre nouveaux joueurs du Bayern Munich non vaccinés contre le Covid-19 ont été placés en quarantaine. Il s’agit de Gnabry, Musiala, Cuisance et Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant international camerounais et ses trois partenaires « ont été en contact avec une personne de l’entourage de l’équipe du Bayern testée positive au coronavirus », précise le club champion d’Allemagne dans un communiqué. Les quatre hommes rejoignent Joshua Kimmich, déjà mis à l’isolement vendredi.

Les infortunés risquent gros. Dimanche matin, l’hebdomadaire allemand Bild a annoncé que le Bayern aurait décidé de réduire les salaires des joueurs non vaccinés s’ils venaient à être mis en quarantaine. Eric-Maxim Choupo-Moting n’en serait pas épargné. L’Allemagne est en effet actuellement confrontée à une nouvelle vague d’infection, avec des taux qui atteignent des niveaux records, le pourcentage de la population vaccinée étant inférieur à 70 %.