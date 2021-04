Bayern Munich : Choupo-Moting, la prolongation se dessine

En fin de contrat en juin prochain, Eric-Maxim Choupo-Moting est parti pour poursuivre sa carrière du côté de l’Allianz Arena. Les dirigeants du Bayern Munich étant convaincus par ses récentes prestations. Selon les informations du journal allemand Bild, le footballeur de 32 ans et son club sont en passe de trouver un accord pour une prolongation. Le média croit savoir que le natif de Hambourg devrait parapher un nouveau contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2022. Seuls quelques détails doivent être réglés avant l’officialisation de la nouvelle.

Même s’il n’a jamais été considéré comme un titulaire incontesté du club, Eric-Maxim Choupo-Moting profite bien de l’absence de Robert Lewandowski. L’artificier polonais est blessé au genou et indisponible depuis plusieurs semaines. Une aubaine pour l’attaquant camerounais qui enchaîne les matchs et les buts (9 réalisations toutes compétitions confondues dont 4 lors des 6 derniers matchs du club). Le numéro 13 bavarois a même permis à son club de rêver des demi-finales de la Ligue des champions, après ses deux buts lors de la double confrontation avec son ancien club, le Paris Saint-Germain.

