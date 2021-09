Autriche : Jérôme Onguéné décisif, Salzbourg indomptable

Un parcours sans faute jusqu’ici. Après 9 journées de Bundesliga autrichienne, le Red Bull Salzburg a remporté son neuvième succès consécutif ce samedi sur la pelouse de Wolfsberger (0-2). Les Bulls ont pris le commandement dès le départ et jérôme Onguéné, qui a débuté en défense centrale comme titulaire, a habilement profité d’un corner pour ouvrir le score 0-1 (15e).

Les Bulls sont repartis à l’assaut du camp adverse dès l’entame de la seconde période : Kristensen était tout proche d’inscrire le but du break, mais Kofler a su désamorcer sa tentative d’un fort réflexe (48e). Peu de temps après, les Taureaux ont remis ça. Et cette fois, Okafor a eu plus de chance (0-2, 51e). Une autre belle victoire avant la réception de Lille mercredi prochain, en Ligue des champions.