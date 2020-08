Authentique exploit de Toko-Ekambi et Lyon qui éliminent Juventus de Turin et joueront le Final 8 de la Champions League

L’OL, modeste 7e de Ligue 1 en mars au moment de l’arrêt du championnat, s’était offert le droit de rêver à l’aller (succès 1-0). Certes battu (2-1), le club rhodanien a transformé l’essai au retour dans un stade turinois vide, épidémie de Covid-19 oblige. Alors oui, on ne pourra jamais quantifier à quel point ce huis clos a défavorisé, chez elle, la formation transalpine. Mais son exploit - car ça en est vraiment un - l’OL doit l’apprécier pour ce qu’il est.

Caqueret, étonnant au milieu

Les hommes du président Aulas ont fait le match qu’il fallait. Efficaces et solides à l’aller, on les a vus vaillants et volontaires au retour. A l’image du défenseur central Marcelo, si souvent décrié dans le Rhône. Il a sauvé plusieurs situations dangereuses ce vendredi soir à Turin. Ou encore du petit Caqueret, 20 ans, étonnant dans l’entre-jeu.

Ce 8e de finale retour, évidemment bizarre, car à huis clos, a aussi été ponctué par deux décisions plus que litigieuses, deux pénaltys généreusement accordés. L’un plus que sévère, accordé à l’OL, un autre de compensation totalement inexistant, accordé à la Juve et transformé par Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé. Au final, ces choix plus que douteux ont bénéficié à l’OL, fort du bonus accordé au but inscrit à l’extérieur en cas d’égalité sur les deux rencontres. Le revenant Memphis, gravement blessé au genou en décembre dernier, qui n’aurait pas dû jouer ce huitième de finale, en a profité pour inscrire son 6e but en 6 matchs en C1 cette saison.

Un nouvel exploit contre Manchester City ?

Vraiment bizarre ce match également parce que Lyon, sans vraiment briller, a réalisé son plus gros exploit en Coupe d’Europe depuis 10 ans, lorsque l’OL avait sorti le Real Madrid déjà en 8e de finale en 2010. Avec ses joueurs de talents, Memphis, Houssem Aouar ou encore Guimaraes, pourtant clairement en retrait par rapport à ce qu’ils ont déjà pu montrer.

Mais le club rhodanien, au milieu d’une saison morose, d’un changement de coach, d’une septième place en Ligue 1, retrouve donc le Top 8 européen. Pour la première fois depuis 2010. Lyon, sur la scène européenne, sait se surpasser. Il s’offre là un quart finale de prestige samedi prochain à Lisbonne contre Manchester City, dans le huis clos de Lisbonne. Dans ces conditions, même si l’adversaire prestigieux qui vient de sortir le Real Madrid se dresse tel un mur, difficile de ne pas croire à la possibilité d’un nouvel exploit.

Feuille de match

Juventus Turin – Lyon : 2-1

Mi-temps : 1-1

Spectateurs : huis-clos

Arbitre : M. Zwayer (All)

Buts : Juventus : C.Ronaldo (43e, 60e). Lyon : Memphis (12e s.p.)

Avertissements : Juventus : Cuadrado (31e), Betancur (44e). Lyon : Aouar (19e), Dubois (38e), Memphis (42e), Lopes (76e), Cornet (79e), Caqueret (87e), Marçal (89e).

Équipe :