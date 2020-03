Aurélien Chedjou raconte son confinement

Le Camerounais a détaillé la manière avec laquelle il continuait à s’entretenir : « Ils nous ont donné un travail à suivre. On a un programme quotidien, je suis allé faire du footing aujourd’hui. On peut s’entraîner avec le ballon de manière individuelle, mais on ne peut pas s’entraîner en groupe. » Une activité physique soumise à certaines difficultés : « Malheureusement, je n’ai pas d’appareil d’entraînement chez moi, a-t-il regretté. On reste à la maison, on s’ennuie, il faut trouver des moyens pour s’entretenir. Ce n’est pas évident. J’ai 34 ans, si je reste deux jours sans rien faire, j’ai des raideurs de partout. Le gainage, les abdos, c’est une obligation pour moi. »

Chedjou a également révélé que le club picard s’était organisé pour continuer à communiquer dans cette dure période : « On a créé un groupe où on s’envoie des infos régulièrement. On se tient au courant de la situation. Tous les gens du club en font partie. » Pour terminer la saison de Ligue 1, ses coéquipiers et lui sont d’ailleurs prêts à faire l’impasse sur leurs vacances : « On espère qu’on pourra rejouer un de ces jours, en juin ou en juillet, il n’y pas de souci. »

On l’espère aussi, Aurélien...