Arsenal : William Saliba a manœuvré pour venir à l’OM

Suivi de près par plusieurs clubs comme Newcastle et Lille, William Saliba (20 ans, 20 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021) a été prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille cet été. Le défenseur camerounais a été présenté ce jeudi à la presse. A cette occasion, le joueur passé par l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne a expliqué qu’il a lui-même fait le forcing pour rejoindre la Canebière.

« J’ai eu le discours de Pablo (Longoria, le président, ndlr), celui du coach. Je savais que c’est là que j’allais jouer cette saison, avec un stade en feu et des supporters qui attendent beaucoup, pour un jeune de 20 ans comme moi cela ne pouvait que me faire du bien », a raconté le joueur dans des propos relayés par Maxifoot. « C’est moi qui ai choisi l’OM, Arsenal préférait que j’aille en Angleterre mais je savais qu’ici c’était le bon choix. J’ai poussé et poussé pour ça », a poursuivi celui qui a déjà démontré de bonnes choses durant la préparation.