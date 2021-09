Arabie Saoudite : Vincent Aboubakar retrouve le chemin des filets

Vincent Aboubakar n’avait plus marqué en Premier League d’Arabie Saoudite depuis la réception d’Al-Tawoon et Léandre Tawamba le 26 août dernier. Après plus d’un mois de disette, l’attaquant camerounais d’Al-Nasr a retrouvé le chemin des filets ce jeudi soir. En déplacement sur le terrain d’Abha, l’ex pensionnaire du FC Porto et de Besiktas a inscrit son troisième but de la saison en championnat. Une minute seulement avant la fin du temps réglementaire d’un match maîtrisé dès la première période.

Talisca s’est en effet offert un doublé (18e, 39e), permettant aux visiteurs de mener 0-2 à la pause. Atouchi a ensuite réduit le score à la 75e, mais c’était sans compter sur un Vincent Aboubakar qui enfonçait le clou en fin de rencontre (89e). Le Lion indomptable et ses coéquipiers s’imposent 1-3 et prennent l’ascenseur pour la troisième place au classement.