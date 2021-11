Arabie Saoudite : Vincent Aboubakar passeur décisif

Son dernier but en championnat remonte au 30 septembre dernier. C’était sa troisième réalisation de la saison en Premier League saoudienne. Depuis, Vincent Aboubakar n’y arrive pas. Et cela fait bientôt deux mois que dure la traversée du désert. Et pourtant, l’attaquant international n’arrête pas de multiplier les efforts à chaque match.

A la recherche de son quatrième but de la saison, la détermination du Lion indomptable lui a permis de redevenir décisif. Mais cette fois, en tant que passeur pour Talisca, auteur d’un doublé lors de la victoire d’Al-Nassr (1-2) sur la pelouse d’Al Ahli, en match comptant pour la 13e journée du championnat. Les visiteurs ont mené 0-2, avant la réaction d’Alioski en fin de match (1-2, 84e). Vincent Aboubakar et son club occupent la 7e place au classement.