Arabie Saoudite : Vincent Aboubakar dans le dur

Son dernier but cette année remonte au 30 septembre dernier. C’était sur la pelouse d’Abha (1-3). Depuis, un mois et six matchs toutes compétitions confondues sont passés et Vincent Aboubakar n’arrive toujours pas à récidiver. Samedi, la tendance s’est confirmée lors du déplacement sur le terrain d’Al Feiha (1-1), en match comptant pour la dixième journée de la Super League saoudienne.

Une fois encore, on n’a pas reconnu le gaillard, souvent battu dans les airs et introuvable en remises. Alors que c’est justement dans ces domaines qu’il se met le mieux en évidence. Aligné seul à la pointe de l’attaque d’Al-Nasr n’a pas porté les fruits escomptés. Il est d’ailleurs remplacé à la 83e minute, juste avant l’égalisation des locaux. Un but signé Al Abdulmonam (84e).