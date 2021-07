Arabie Saoudite : Vincent Aboubakar 3e joueur le plus cher

Libre après son départ de Besiktas, avec qui il a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives en 26 rencontres de championnat, l’international camerounais de 29 ans a rejoint l’Arabie Saoudite cet été. Vincent Aboubakar s’est engagé pour trois saisons avec Al Nassr. Un transfert qui classe l’ancien buteur du FC Porto et de Lorient parmi les trois joueurs les plus chers du championnat saoudien, avec une valeur estimée à 10 M€, selon le site spécialisé allemand, Transfermarkt.

Top 10 des joueurs les plus chers du championnat saoudien :

1- Gonzalo Martínez (Al-Nassr Riyad/Argentine/28 ans) 12 M€

2- Toby Alderweireld (Al Duhail/Belgique/32 ans) 11 M€

3- Vincent Aboubakar (Al-Nassr Riyad/Cameroun/29 ans) 10 M€

4- Yacine Brahimi (Al Rayyan/Algérie/31 ans) 10 M€

5- Moussa Marega (Al-Hilal Riyad/Mali/30 ans) 10 M€

6- Talisca (Al-Nasr Riyad/Brésil/27 ans) 10 M€

7- Paulinho (Al Ahli Sc/Brésil/33 ans) 9.5 M€

8- Robin Quaison (Al Ettifaq/Suède/27 ans) 7.5 M€

9- Naïm Sliti (Al Ettifaq/Tunisie/29 ans) 7.5 M€

10- Baghdad Bounedjah (Al Sadd/Algérie/29 ans) 6.5 M€