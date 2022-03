Arabie Saoudite : Tawamba fait parler la poudre

La nouvelle de sa présélection en vue de la double confrontation avec Algérie, comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 l’a-t-elle transcendé ? Léandra Tawamba veut en tout cas faire partie de la liste définitive du sélectionneur des Lions indomptables. Pour y arriver, l’attaquant camerounais d’Al Taawon a envoyé un message clair à Rigobert Song jeudi : un doublé lors de la réception d’Al Faysali (2-2) en match comptant pour la 24e journée de la Premier League d’Arabie Saoudite.

Le joueur de 32 ans n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs consécutifs toutes compétitions confondues. S’il a permis à son équipe de mener à deux reprises, c’était ensuite sans compter sur la témérité de Julio Tavares (1-1, 57e) et Saiari (2-2, 90e+9) qui égalisaient avant la fin. Al Taawon obtient néanmoins le nul et Tawamba lui, porte à 15, son nombre de réalisations en championnat. Il n’est plus qu’à un but de rattraper l’actuel meilleur buteur, le Nigérian Odion Ighalo (16 buts) avec qui il fait la course loin, très loin devant Vincent Aboubakar (Al Nasr, 9 buts).