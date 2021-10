Arabie Saoudite : Léandre Tawamba voit double

Quand Léandre Tawamba ne marque pas, Al-Taawon ne gagne (presque) pas. Tenez, l’attaquant international camerounais n’a pas été décisif lors des quatre matchs de championnat qui ont précédé la réception d’Abha samedi. Et son club a concédé 2 nuls et 2 défaites. Mais ça, c’était avant la dixième journée de la Premier League saoudienne. Très inspiré offensivement, le joueur de 31 ans a signé un doublé, ses 7e et 8e buts de la saison en championnat, pour une victoire 2-0 de son club, toujours dernier au classement.