Angleterre : Zambo-Anguissa et Fulham se font rattraper à l’ultime minute

Mais tout juste après, le groupe a repris ses vieilles habitudes et a décidé d’abandonner la baller aux adversaires. Ce groupe de fins techniciens en ont profité pour les pilonner. Plus la pression se faisait forte, plus de groupe s’arc-boutait tout juste autour de la boîte pour protéger leur cage.

Le rêve des trois points de Fulham a été brisé dans les dernières secondes à l’Emirates après un nouveau drame en fin de match pour la deuxième semaine consécutive.

Josh Maja a inscrit un penalty à la 57e minute suite à une faute sur Mario Lemina, et alors que la victoire semblait acquise, Eddie Nketiah est sorti du banc pour égaliser.

Pour son 100e match, Scott Parker a effectué cinq changements par rapport à l’équipe qui a joué contre les Wolves vendredi dernier. Maja, Tosin, Frank Anguissa, Ademola Lookman et Ivan Cavaleiro ont tous été titularisés.

Kenny Tete a été contraint de quitter l’équipe après avoir été contrôlé positif au test Covid, tandis que Terrence Kongolo a également été mis sur la touche après avoir subi une blessure qui a mis fin à sa saison lors de la dernière rencontre. Le retour sur le terrainde Lookman signifiait qu’il y avait également de bonnes nouvelles sur le front des blessures.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’Arsenal ait des visées sur le but. Dès la deuxième minute de jeu, Alexandre Lacazette transmettait le ballon à Granit Xhaka, qui tentait de tromper Alphonse Areola à quelques mètres du but, mais le ballon passait juste à côté.

C’était un bon début pour les Gunners sous un soleil radieux, et ils se sont remis de nouveau dans le coup quelques minutes plus tard. Emile Smith Rowe effectuait un travail soigné pour s’échapper sur la gauche avant de transmettre le ballon en arrière vers Gabriel Martinelli, dont le crochet vers le but a été sauvé par Areola.

Fulham jouissait d’une bonne possession de balle pendant les instants suivants, mais avait du mal à pénétrer dans la moitié de terrain d’Arsenal au milieu du pressing intense des hommes en rouge.

Maja était tout près d’ouvrir le score à la 20e minute alors que les hommes de Parker commençaient à prendre le jeu à leur compte. Bobby De Cordova-Reid tirait juste à l’extérieur de la surface et sa frappe était déviée vers Maja. Son tir instinctif vers le but était sur la cible si Rob Holding n’avait pas détourné le ballon.

Les Blancs commençaient à prendre le jeu à leur compte et à affirmer leur domination, mais ils n’étaient guère récompensés de leurs courses et de leurs menaces offensives.

En face, Arsenal pensait avoir pris l’avantage à la 40e minute, lorsque Dani Ceballos reprenait de la tête un ballon de près. Cependant, après un examen VAR, le but a été refusé pour un hors-jeu très serré sur Bukayo Saka dans la construction.

Quelques secondes avant le coup de sifflet de la mi-temps, l’équipe de Mikel Arteta avait une possibilité pour la deuxième fois, mais cette fois le hors-jeu était beaucoup plus clair sur Smith Rowe alors qu’il s’élançait au milieu du terrain.

Le début de la deuxième période était animé, avec des attaques des deux côtés dès la première minute. Un travail tenace de Mario Lemina donnait à Cavaleiro de l’espace à l’entrée de la surface avant que le ballon ne soit pincé, donnant le coup d’envoi d’une échappée d’Arsenal. Martinelli parcourait tout le terrain avant de servir Lacazette, dont le tir des 25 mètres passait à côté.

Saka, qui s’est montré menaçant tout au long du match, a touché le poteau dans un angle aigu à la 55e minute, après avoir dribblé le ballon sur la droite et coupé à l’intérieur avant de tirer.

Quelques instants plus tard, la VAR jouait en faveur de Fulham. Suite à une course de Lemina, le milieu de terrain a été amené à terre pour un penalty. Une longue vérification était alors effectuée par le VAR, d’abord pour la faute, puis pour s’assurer qu’il n’y avait aucun soupçon de hors-jeu sur Ola Aina lors de la séquence d’attaque.

Après avoir reçu le feu vert, Maja s’est courageusement avancé et a tiré son penalty haut et puissant dans le but pour donner l’avantage à Fulham.

Arsenal devait revenir en force et c’est ce qu’il a fait, se heurtant à une défense résolue de Fulham, comme on l’a vu si souvent cette saison. La tête d’Hector Bellerin passait de peu à côté, avant que Tosin ne soit obligé de repousser sur la ligne une tête de Nicolas Pepe dans un moment de nervosité.

La ligne arrière de Fulham tenait bon face à la pression des Gunners, le capitaine Joachim Andersen montrant l’exemple en crochetant, coiffant et dégageant tout ce qui entrait dans notre surface.

Saka tente une frappe des 30 mètres alors que le temps s’égraine et cela passe largement au-dessus, ce qui résume peut-être la frustration des locaux qui n’arrivent pas à percer.

Martinelli passait tout près peu après, obligeant Areola à s’interposer au premier poteau. Le Français était très occupé dans les dernières minutes et sauvait brillamment une nouvelle fois à bout portant alors qu’il ne restait que peu de temps à jouer.

Mais la fin de cette rencontre allait connaître un nouveau rebondissement cruel puisque Arsenal obtenait son point en fin de match. Nketiah marquait au second poteau dans une fin de match brouillonne, et cette fois la décision VAR pour un hors-jeu sur Holding a été à la faveur d’Arsenal.

Fulham devra retrouver, à Stamford Bridge, Chelsea dans deux semaines.