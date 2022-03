Angleterre : Joel Matip élu joueur du mois de février

Quatre ans plus tôt en Afrique du Sud, ce fut pratiquement le même scénario. Disposant d’une équipe jeune, et talentueuse, les parieurs estimaient que le Cameroun avait la possibilité d’atteindre les demi-finales de la compétition. La brutalité des relations entre deux camps et le sélectionneur Paul LeGuen ont terni la première compétition internationale de Joel Matip. Et les principaux concernés dirigent en ce moment le football camerounais et les Lions Indomptables.

Ce jeudi, Joel Matip est devenu le premier Camerounais à remporter le titre de joueur du mois de la Premier League. Le défenseur central a livré toutes les minutes des quatre matchs de Liverpool en février et a permis à son club de remporter ses quatre matches en février, ne concédant qu’un seul but.

Il a marqué un somptueux but lors de la victoire de 6-0 sur Leeds. Lors du même match, il a offert une aide sur le but de Diogo Jota.

Il faisait face à un panel relevé avec des joueurs de premiers plans tels que Harry Kane, Che Adams, Ryan Fraser, Ben Mee et Wilfried Zaha.

Il totalise 27 sélections pour les Lions indomptables, notamment lors des Coupes du monde 2010 et 2014, et plusieurs entraîneurs ont tenté en vain ces dernières années de le persuader de faire un retour en Lions Indomptables.