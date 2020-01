André Onana : « J’ai travaillé dur, je vous dis. Et ce n’est pas un mensonge  (...)

Alors que l’année 2020 est à nos portes, comment décririez-vous l’année écoulée en un mot ?

« Super. Les matches que nous avons gagnés au plus haut niveau, l’aventure que nous avons vécue ensemble. Les dernières semaines de l’année ont été une déception, mais quand je regarde la situation dans son ensemble, 2019 a été fantastique ».

La ligne entre la victoire et la défaite est parfois très mince, trouvez-vous cela difficile ?

« Perdre est très difficile, surtout quand il s’agit d’un match aussi important que celui contre Valence. Ou Tottenham Hotspur. Après Tottenham, j’étais triste. Nous avons manqué la finale de la Ligue des Champions de quelques secondes... Après l’élimination contre Valence, j’étais en colère, car je me sentais plus fort que la saison dernière, plus expérimenté. Je me suis dit : »André, tu n’es plus ce jeune gardien qui joue pour la première fois en Ligue des champions, tu es déjà venu ici« . J’étais pourtant calme et confiant. »

Qu’avez-vous fait après cette défaite dramatique contre Tottenham ?

« Rien ». Je me suis simplement dit, dépêche-toi de rentrer. Je me suis allongez dans mon lit et j’ai fixé le plafond. Mon téléphone était plein de messages de gens qui voulaient me soutenir, mais je n’ai répondu à personne.« »Je me suis endormi vers cinq heures du matin et à neuf heures, j’étais de retour au club. Tout le monde parle de ce match, tu ne peux pas te taire pour ça. Sais-tu que je n’ai jamais revu ce match ? Ça ne me dérange pas de le regarder - je n’exclus pas de le revoir - mais je ne veux pas y revenir. « Parce qu’il y a toujours un autre match ? »Ouais, et puis, heureusement que le match d’après arrivait tout juste après, celui contre le FC Utrecht. Ce fut aussi le match où nous avons décidé de la bataille pour le championnat. Le titre nous a donné de la joie. J’ai surtout apprécié le bonheur des gens dans les tribunes, en ville, au club. Aussi pendant tous nos matchs européens, chacun s’identifie à nous. « Pouvez-vous profiter de la vie maintenant ? Il faudra peut-être attendre la fin de votre carrière ? »Non, vous pouvez déjà le faire maintenant, hors saison. Tenez : Je viens régulièrement à Paris, où j’ai des amis. Lors d’une de ces visites, j’ai rencontré Bertrand Traoré, mon coéquipier à l’Ajax lors de ma première saison. C’est là que tu ramènes des souvenirs, surtout les plus beaux. Ensemble, vous discutez et vous souvenez de ce que vous avez faits ensemble. Vous vous dites : « Tu te souviens, Schalke ? De 3-0 à 3-2 (l’Ajax atteint ainsi les demi-finales de l’Europa League). »L’euphorie qu’on a vécue. Avec Matthijs de Ligt, lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Il a dit : « André, regarde où nous étions il y a trois ans et où nous sommes maintenant. Incroyable, n’est-ce pas ? Je chéris ces moments. »

Tu avais onze ans quand tu es allé à l’école de football de Samuel Eto’o. C’était votre choix ?

« Tu ne choisis pas. C’est le football qui te choisit. Et vous n’avez pas beaucoup d’occasions en Afrique. Sur les milliers d’enfants qui jouent au football, ils en prennent un. Et celui-là, c’était moi. Je ne doutais pas. Je suis allé à la meilleure académie du Cameroun, à Douala, à 300 kilomètres de chez moi. Tu dois laisser ta famille partir. Tes frères et tes parents, tes amis. Les quitter était le prix à payer. C’était dur parfois. J’avais le mal du pays. Pour arriver là où je suis maintenant, j’ai dû traverser de nombreuses barrières. »

Tu penses parfois à ce petit garçon de l’époque ?

« Je sais d’où je viens. Qui je suis. Avec ma propre Fondation, j’essaie d’aider les enfants du Cameroun qui ont moins ou pas de chances. Je m’engage particulièrement pour les enfants aveugles. Un de mes amis m’a invité à jouer à un match de bienfaisance à Yaoundé. Après ce match, dans toute cette frénésie, un garçon a attrapé ma main. Il m’a parlé à haute voix, mais ce n’est que lorsque je me suis retourné que j’ai remarqué qu’il était aveugle. Il avait quinze ans et était orphelin, mais il ne pouvait plus aller à l’orphelinat. J’ai pensé : comment faire ? Être complètement seul et aveugle ? J’ai été impressionné par son histoire et j’essaie de faire quelque chose pour lui et ses compagnons d’infortune. Logement, éducation, nourriture, vêtements, mais j’essaie aussi de stimuler leur ambition. Chacun peut se fixer un but dans la vie et réaliser quelque chose. »

De quel genre de famille êtes-vous ?

« Une famille chaleureuse. Nous n’étions pas riches, mais mes parents nous ont donné tout ce dont nous avions besoin. J’ai eu une enfance magnifique. J’ai toujours les mêmes amis, les gars de Yaoundé avec qui j’ai grandi. Et maintenant, ils se demandent si André est vraiment à la cérémonie du Ballon d’Or. Quand je suis rentré de Paris, ma meilleure amie m’a dit : » Comment fais-tu ça ? Comment est-ce possible ? « Tu as grandi ici avec nous et maintenant tu es là avec toutes les étoiles du monde ? Je ne sais pas quoi répondre alors. J’ai travaillé dur, je vous dis. Et ce n’est pas un mensonge. »

Quelles étaient vos attentes lors de la présentation du Ballon d’Or ?

« J’ai entendu des gens dire que je méritais ce prix. Mais je pensais que c’était déjà un prix d’être là, sur cette scène. Le prix du meilleur gardien de but, le Lev Yashin Award, a été décerné à Alisson Becker de Liverpool. Il est fantastique. Comme Marc-André ter Stegen de Barcelone, ou Ederson de Manchester City. En tant que joueur de l’Ajax, il est difficile de gagner un tel prix. L’Ajax est un grand club, mais pas du même rang que Barcelone, le Real Madrid, Liverpool. Ils vous regardent différemment quand vous jouez là-bas. J’ai pensé que c’était un grand compliment d’être nominé. En tant que gardien de but africain, je pense avoir été le premier gardien de but noir à être nominé. Donc ce n’était pas seulement important pour moi, mais aussi un message à la prochaine génération. »

Que tu dois toujours poursuivre tes rêves ?

« Pour moi, c’est plus qu’un rêve devenu réalité. En cours de route, j’ai remarqué qu’il n’est pas facile pour un gardien noir de monter plus haut. Lors de ma première année à l’Ajax, nous avons atteint la finale de l’Europa League. Après cette finale, mon manager a parlé à un club intéressé, mais ce club a décidé de ne pas aller au bout du transfert parce qu’un gardien noir serait difficilement acceptable pour ses supporters. Donc ce n’était pas parce qu’ils pensaient que je n’étais pas assez bon. J’ai pris ça comme un compliment. »

En 2019, l’attention a été portée sur le racisme sur et autour des terrains de football néerlandais. Comment avez-vous suivi ces discussions ?

« Le racisme est là, à presque chaque match à l’extérieur, je dois le gérer. Mais je n’en parle pas. Je suis fier d’être noir. Si vous pensez que je suis un singe, alors très bien. Je ne vois aucune différence entre le blanc et le noir et je ne fais aucune différence. Si vous en faites, c’est votre problème. »

Mais on ne sort pas du terrain à cause du racisme, comme l’a dit le capitaine de l’Orange Georginio Wijnaldum à la fin novembre ?

« Non, parce que c’est ce qu’ils veulent. Et je ne veux pas donner à ces hurleurs ce qu’ils veulent. Bien sûr, il y a des limites, mais il faut aussi comprendre : les choses sont souvent criées par les supporters de l’équipe qui perd. C’est la seule façon de pouvoir encore te frapper, de te faire du mal. »

Il y a donc des clubs qui n’oseraient pas vous engager parce que vous êtes noir ?

« Je suis en Europe depuis douze ans. Je vis et travaille avec des gens de tous les pays du monde, de toutes les couleurs imaginables. Avant chaque match, il résonne dans les stades : » Non au racisme. Mais le racisme n’est pas seulement dans le football, il est partout. Le racisme était là bien avant ma naissance, et il ne disparaîtra pas demain. Un jour, ça s’arrêtera. On a juste besoin de temps et vous ne pouvez pas le forcer.« Tu dis vraiment que les racistes ne peuvent pas te frapper ? »Ce qu’ils crient me touche vraiment. Mais nous devons être plus forts qu’eux. J’ai une forte personnalité, je sais ce que je veux, je vise des objectifs. Et je ne fais pas attention aux choses que je ne peux pas contrôler. Je les évite ou je les range. Tout ce que je peux faire, c’est d’être moi-même."

André Onana

Né le 2 avril 1996, Nkol Ngok, Cameroun

2007 : École de football de Samuel Eto’o à Douala

2010 : Transfert à la Masia du FC Barcelone

2015 : Transfert du FC Barcelone au Young Ajax

2016 : Début officiel à l’Ajax 1, à domicile contre Willem II (1-2)

2017 : Finale de l’Europa League contre Manchester United (défaite 2-0)

2018 : Premier match de Ligue des champions, victoire 3-0 à l’AEK Athènes

2019 : Demi-finale de la Ligue des champions avec l’Ajax, champion et vainqueur de la coupe

2019 : Nominé pour le Prix Lev Yashin, prix du meilleur gardien de but en Europe

André Onana est marié à Mélanie Kamayou. Ils ont un fils, André junior, et vivent à Amsterdam.