Amical : Lorient punit Bahoken et Angers

La rencontre a été sur un bon rythme. Très vite, Lorient a ouvert le score. Mais le but de Quentin Boisgard a été refusé pour un hors-jeu (8e). Le SCO Angers a riposté par Sofiane Boufal et Mohamed-Ali Cho, tandis que Stéphane Bahoken tardait à se montrer. Finalement, la première période, plutôt très équilibrée s’est achevé sur un 0-0 plus ou moins logique.

Il aura fallu attendre la 67e et un but de Moffi pour voir les Bretons prendre définitivement le dessus (1-0). La timide réaction d’Angers, sur la fin, n’a rien changé au score. Le FCL s’impose donc et termine sa préparation sur un bilan positif de 3 victoires et 2 nuls. Place aux choses sérieuses, désormais, soit la première journée de Ligue 1, le dimanche 8 août, avec un déplacement à Saint-Etienne pour Lorient, à Strasbourg pour Angers.