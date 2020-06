Allemagne : Kundé Malong au banc et Mayence perd

Le match de la 31e journée entre Mayence et Augsburg se présentait comme une rencontre absolument cruciale pour le maintien. Positionné à la 15e place du classement, Mayence pouvait réduire l’écart d’avec son adversaire du jour qui ne le dévançait que de deux points. Au vue des dernières performances du club, Mayence et Kunde Malong avaient bon espoir de se sauver avec la victoire d’autant plus que le match se jouait à domicile. L’international camerounais aurait aimé avoir un meilleur sort mais son entraîneur a choisi de ne pas l’introduire dans la formation de départ.