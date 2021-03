Allemagne : Choupo-Moting inscrit son premier but de la saison en BundesLiga

Il avait déjà marqué en Coupe d’Allemagne, notamment un doublé, puis en UEFA Champions League contre le Lokomotiv Moscou en phase de groupe. Ce samedi, Choupo-Moting a ouvert son compteur de but. Il faut dire qu’il y joue désormais un peu plus régulièrement puisqu’il jouissait de sa troisième titularisation d’affilée en championnat et commence à retrouver des sensations. C’est lui qui a ouvert le score de la tête à la réception d’un centre de Leon Goretzka (18e) pour merveilleusement lancer le Bayern Munich dans sa démolition de Cologne.