Allan Nyom vilipende Ansu Fati, du FC Barcelone, pour avoir plongé

Il n’a cependant pas pu empêcher le Barça de s’incliner 1-0 face à Getafe ce samedi soir. C’est Jaime Mata qui a inscrit l’unique but du match au Colisée Alfonso Pérez sur penalty à la 56e minute.

Ansu a joué pendant un peu plus d’une heure avant d’être remplacé par Ousmane Dembele.

Peu avant d’être remplacé, Ansu ’est fait remonter les bretelles par le défenseur de Getafe, Allan Nyom, pour avoir « plongé » dans l’espoir d’obtenir un penalty. Sur l’action de jeu querellé, Nyom a mis son bras en travers de l’adolescent, qui a poussé un cri strident en tombant au sol en se tenant le visage.

La réaction du Camerounais ne s’est pas fait attendre. Il s’est tenu au-dessus d’Ansu qui gisait au sol et lui a proféré des paroles reprises par le producteur des matchs en Espagne, Movistar LaLiga, et selon le journal espagnol AS, il critiquait le plongeaon du Bissau-Guinéen d’origine : « 18 ans et tu plonges comme ça ? 18 ans !? »

Ansu n’a pas fait attention à la charge d’Allan Nyom.

Mais le jeune homme a-t-il vraiment plongé ? Pas selon l’arbitre résident de l’AS, Iturralde González, qui a expliqué que « Nyom met son bras dans le visage d’Ansu alors qu’il n’en a absolument pas besoin. C’est un penalty ».

En regardant les images, il ne fait aucun doute qu’Ansu s’est retrouvé au sol de manière théâtrale.

Et Nyom a fait savoir à l’ailier très talentueux que sa réaction était embarrassante.