Aldolphe Teikeu devrait quitter le FC Sochaux

“Adolphe Teikeu est en fin de contrat. J’ai signalé à son agent que l’on s’attendait peut-être à vendre Maxence Lacroix, et comme on veut réduire l’effectif professionnel (de 31 la saison dernière à 25 environ cette saison ou celle d’après selon Thomas Deniaud), donc je ne veux pas cumuler les postes. Si on peut garder Adolphe dans le cas où Lacroix s’en va, on verra si on peut s’entendre. Aujourd’hui, il est en fin de contrat, c’est le jeu. On ne lui a pas formulé de proposition, s’il trouve une autre opportunité, eh bien on prendra acte, mais je ne veux pas tripler les postes“.