Ajax : rebondissement dans le dossier André Onana

Où évoluera André Onana la saison prochaine ? Pas à l’Ajax Amsterdam en tout. Suspendu jusqu’au 4 novembre prochain, le gardien international camerounais (19 sélections) sera libre en juin 2022. D’abord dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o est annoncé avec insistance du côté de l’Italie. Son arrivée à l’Inter Milan est d’ailleurs considérée comme actée.

Onana, un profil idéal pour le Barça

André Onana viendrait ainsi succéder à Samir Handanovic. A moins qu’un revirement de situation se produise. Et c’est ce qui semble se profiler à l’horizon. Mundo Deportivo affirme en effet que le FC Barcelone a un œil très attentif sur ce dossier. Mieux, le journal catalan ajoute que les Blaugranas auraient déjà fait part de leur plan au joueur et que ce dernier n’y serait pas insensible. En clair, André Onana devrait choisir entre l’Inter et le Barça.

Le portier camerounais a tout de la recrue idéale. Il présente deux gros avantages, outre ses qualités de gardien. Premièrement, le Lion indomptable arriverait libre, soit le type de recrue que vise un Barça. Enfin, il connaît bien la maison puisqu’il a passé cinq ans à La Masia avant de filer à l’Ajax.