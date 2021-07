Ajax : Overmars lâche ses vérités sur le dossier André Onana

L’Olympique Lyonnais joue avec le feu. C’est en tout cas le sentiment qu’a Marc Overmars. Très intéressés par André Onana (25 ans), les Gones ont récemment proposé 3 M€ plus des bonus et un pourcentage élevé à la revente. Une offre qui ne satisfait pas les Néerlandais qui exigent 10 M€ pour le portier. Depuis, le dossier est en stand-by, Lyon devant vendre avant d’acheter et ne voulant pas surpayer un joueur à qui il reste un an de contrat. De son côté, Onana, qui s’est déjà mis d’accord avec les Rhodaniens pour un contrat de 5 ans, s’impatiente.

Overmars prévient l’OL

Le transfert est encore loin d’être acté. Et le directeur sportif du club ajacide ne fait rien pour arranger la situation. « De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l’autre sens. Pour certains clubs, c’est aussi l’occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c’était moi, j’aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence », a expliqué Marc Overmars dans un entretien accordé à Voetbal International ce mercredi.

Puis il a ajouté : « dans le cas complexe d’Onana, il est assez difficile de déterminer le prix correct. Son contrat expire l’année prochaine, mais vous devez également faire face à sa suspension. Et en plus de cela, il y a son souhait de jouer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (...) Je pense qu’en tant qu’athlète de haut niveau, vous ne pouvez pas attendre encore huit mois avant de recommencer à jouer. Je comprends qu’il veuille partir. Il est avec l’Ajax depuis plus de cinq ans. Et dans une situation normale, André serait déjà parti depuis longtemps ».