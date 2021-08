Ajax : Marc Overmars tacle André Onana

André Onana a des envies d’ailleurs. Le gardien international camerounais est la cible de plusieurs grands clubs d’Europe. Le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o a donné son accord à l’Olympique Lyonnais. Un départ souhaité par le Lion Indomptable qui a le don d’agacer certains dirigeants de l’Ajax Amsterdam. Notamment le directeur sportif du club qui, dans un récent entretien accordé à Voetbal International n’a pas manqué lui envoyer un petit tacle.

« Tout le processus est une honte, mais vous vivez tellement de choses que vous ne le remarquez plus vraiment(...) Nous l’avons soutenu dans l’affaire de dopage et nous avons également dit que nous continuerions à le payer. Il a dit ensuite non à notre proposition de prolongation. Il a le droit de dire je ne prolonge pas. Nous n’avons pas pu le comprendre mais nous ne mettons jamais un couteau sous la gorge de qui que ce soit. Un joueur signe et s’il n’a plus de contrat des années plus tard, il a le droit de partir », a lâché Marc Overmars.