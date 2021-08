Ajax : Lyon, André Onana aurait changé d’avis

Lyon savait pourtant que le numéro un camerounais ne manquait pas de prétendants parmi les clubs les plus solides d’Europe. En lui proposant un pré-contrat, il espérait bloquer ses autres options, mais le club a mal géré l’autre partie des négociations d’avec Ajax et le joueur aurait refusé de ne pas avoir de lisibilité sur son avenir. On s’imagine quand même mal que Kylian Mbappé vivre une telle chose !

De nouveaux prétendants en course

Si Le Telegraaf affirme pour sa part qu’André Onana a lui-même mis la piste lyonnaise en stand-by puisque plusieurs gros clubs du Vieux Continent se sont positionnés ces dernières heures à son sujet, il n’en demeure moins que la situation a toujours été la même dès que sa décision de quitter Ajax a été actée.