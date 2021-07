Ajax Amsterdam : l’OL avance bien pour André Onana

Actuellement suspendu de toute compétition sportive jusqu’au 4 novembre pour dopage, André Onana pourrait débarquer à l’Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. Les Gones ont obtenu l’aval du joueur comme le souligne L’Equipe. Cet accord, s’articulerait autour d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026. Il faut à présent que l’OL trouve un terrain d’entente avec l’Ajax Amsterdam.

Selon L’Equipe, des négociations sont en cours entre la formation rhodanienne et les Lanciers. Ainsi, les deux clubs batailleraient dur et seraient encore en désaccord sur l’indemnité du transfert. L’Ajax Amsterdam et son directeur sportif Marc Overmars attendraient au moins 8 millions d’euros tandis que l’OL aurait proposé 5 millions. Les discussions se poursuivent...