Ajax Amsterdam : André Onana ne prolongera pas

« Actuellement, nous ne travaillons pas sur la prolongation du contrat [d’André Onana], nous avons essayé, mais cela n’a pas fonctionné. Vous prenez des décisions et vous devez ensuite voir comment cela se passe des deux côtés. Nous ne pensons pas qu’il veut vraiment prolonger. J’ai lu quelque part que nous nous sommes retirés des négociations et c’est correct. Nous le faisons pour une raison. S’il part cet hiver vous devez obtenir un bon montant. Sinon il partira libre en juillet prochain », a lâché Marc Overmars. Une nouvelle qui devrait réjouir l’Inter Milan et le FC Barcelone.